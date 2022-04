Florence HAMEL

Les étapes liées aux différents âges de la vie, certains changements professionnels, la maternité, la dépression, le deuil, les séparations, les conflits familiaux, le manque d'estime de soi, la maladie,... sont des bouleversements dans lesquels on peut être douloureusement seul, même au milieu de ceux que nous aimons et qui nous aiment.



Pour traverser des problématiques identitaires, relationnelles ou existentielles, il faut pouvoir les revisiter et retrouver le lien avec ce qui, dans l'inconscient, demande à être entendu et cherche encore à se réaliser.



Nous sommes des êtres de langage mais, dès la naissance, le verbe agit dans le corps, il le modèle. Une pensée, un désir où un besoin profond refoulés, laisse une trace à la fois psychique, affective et physique.



Mon approche, intègre activement les émotions, les sentiments, et les sensations organiques au processus analytique en jeu dans la psychothérapie, ceci dans la recherche permanente du dialogue entre ce qui est exprimé et ce qui est ressenti par la personne en quête d'elle même.



L'Analyste psycho-organique écoute et s'adresse à l'inconscient psychique et corporel du patient. Je dispose pour cela d'un choix d'intervention large et créatif alliant les domaines du verbe (ce qui est dit), de l'image (les situations auxquelles ça renvoie) des sentiments et émotions (qu'est ce que ça touche) et du corps (la qualité d'expérience, la sensation dans le corps) en vue d'un choix d'expérience (quel choix faire ici et maintenant de cette expérience réactualisée).

C'est en cela que la psychothérapie est transformationnelle.



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Éthique

Psychothérapie