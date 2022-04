Florence HAMITRI

Votre préoccupation est de faire fructifier votre activité. La communication écrite est un des facteurs-clés de votre réussite. Restez concentré sur votre cœur de métier ! J'optimise vos supports de communication en rédigeant des contenus pertinents et ciblés.



Forte de mon expérience d'attachée de presse, certifiée de lettres modernes, je mets mes compétences rédactionnelles au service des TPE/PME/agences : conseil et prestations d'écriture.



J'anime également des formations aux bons usages de l'écrit en milieu professionnel, car la qualité de l'ensemble des documents émanant de votre entreprise, et circulant en son sein, impacte votre image de marque.



Mes compétences :

Rédaction

Ecoute client

Communication externe

Marketing

Stratégie de communication