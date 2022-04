Frédérique LIGOT

Domaine de compétences :



- Conception et création de de supports de communication interne et externe - Connaissances de la chaîne graphique

- Animations Flash - Principes de base de conception de site web

- Préparation, organisation et suivi d'actions promotionnelles

- Assistanat administratif et relationnel

- Maîtrise des logiciels de PAO et Flash, des logiciels de bureautique, connaissances de Dreamweaver - Environnement Mac et PC



La diversité de mes expériences professionnelles m'a beaucoup appris tant sur la maîtrise des outils de PAO que sur la richesse des différents secteurs de la communication.

J'ai pu acquérir une grande polyvalence et une capacité d'adaptation quant aux supports traités et aux méthodes de travail : création ou modification, respect de la charte graphique, autonomie et / ou collaboration étroite avec le DA; tout en assurant le suivi des dossiers : pour la fabrication, préparation des fichiers pré-presse, contact imprimeur.



Ayant eu l'opportunité de manager une équipe de 10 personnes, j'ai pu consolider mon aptitude à organiser, gérer et planifier avec bonne humeur et souplesse.



Forte de ces acquis, rigoureuse je souhaite m'investir dans une fonction à dominante créative.



Bouillonnante d'idées, curieuse et autonome, j'aimerai intégrer une équipe où ma créativité et mon enthousiasme seraient facteurs de développement.



Mes compétences :

Assistante Communication

Communication

Communication web

Création

Création graphique

Documentation

Documentation technique

infographiste

Maquettiste

PAO

Supports de communication

Technique

Web

Webdesigner