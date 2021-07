Laurent WALLET

Mesdames,Messieurs, Bonjour,



actuellement en poste en tant que chauffeur routier international sur une ligne régulière suisse France je recherche un poste similaire suisse France où suisse Italie ceci dû à mon futur changement d'adresse et de département à savoir le 01



Mes compétences acquise durant mes années de travail depuis l'âge de 18 ans:



******Compétences acquise en tant que gérant de société:

Contrats avec les fournisseurs, recrutement,management du personnel, finances et développement de l'exploitation,contrat publicitaire,action commercial,communication publicitaire, litige avec la clientèle et fournisseur,Gestion de la clientèle, gestion de mes employés et stagiaires,planing chantier,établissement des devis.



*****Compétences acquises en tant que salarié:

Transmettre, suivre des parcours et des projets, conduite de divers véhicule poids lourd, véhicule VTC , Caces 1-3-5- R389-R390 ,respecter les consignes,respecter la legislation du secteur de travail,



J'ai le sens des responsabilités je sais prendre des décisions respectueux ,courageux ponctuel aimant le travail en équipe je suis en recherche active dans ces domaines:

Formateur poids lourds en entreprise avec trois année d'expérience en tant que formateur indépendant . Gestion d'une équipe sur chantier de réinsertion etc.. Conseiller emploi, Insertion, Réinsertion et poste similaire ...



Contacter moi pour toutes questions ou proposition sérieuse Merci .





IMPORTANT : pas de travail le week-end car j'ai une deuxième activité avec mon équipe de DJ sur le Rhone Alpes



Reconnu TH



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Formation

Formation continue

Animation de formations

Pédagogie

Formation professionnelle continue

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accueil de groupes