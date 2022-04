Julie LIGOT

Mon titre d’ingénieur en agroalimentaire m’a notamment permis de réaliser des recherches scientifiques, sur plus de 3 ans, dans le domaine de la microbiologie alimentaire auprès de grands groupes industriels et organisme public (Cargill, DSM et INRA). J’ai donc eu l’opportunité de développer des compétences professionnelles principalement dans les domaines suivants de la microbiologie, la biologie moléculaire, la biochimie et les analyses sensorielles, participant ainsi à des développements de produits alimentaires. Mon dynamisme, ma rigueur et ma persévérance m’ont permis de conduire différents projets scientifiques (en autonomie ou en équipe) et de réaliser un encadrement technique et scientifique de stagiaire.

Je suis à la recherche d’un poste d’ingénieur d'études pouvant me permettre d’enrichir mes compétences professionnelles tout en les mettant au service d’un industriel.

Je porte un grand intérêt aux sciences du vivant, à la qualité sanitaire et aux innovations de la biotechnologie et industrielles, car elles représentent aujourd’hui de réels enjeux pour notre société et sont pour moi synonymes d’avenir.



Mes compétences :

Gestion de projet

Agroalimentaire

Analyse sensorielle

Innovation

Microbiologie

Biochimie

Recherche scientifique

Conduite de projets de recherche

Rédaction technique