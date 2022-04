Florence HARIVEL

Ayant commencé l'allemand à l'école maternelle, je suis trilingue allemand et anglais. Mon expérience m'a conduite à travailler à l'international dans le cadre d'activités export/import et à utiliser l'allemand au quotidien.

Conseiller, écouter, former, organiser, planifier et convaincre sont des traits de caractère importants de ma personnalité. Ouverte aux autres, j'ai besoin de contacts et, après avoir exercé quelques années an tant que commerciale sédentaire, j'ai à présent de nouveau très envie de repartir sur le terrain (ce qui me manque beaucoup), et à l'export ce sera encore mieux ! Femme autonome et indépendante, j'aime avoir des responsabilités et me sentir reconnue dans mon rôle.





Mes compétences :

Assistante commerciale allemand anglais

Commercial export allemand anglais

Négociation commerciale allemand anglais

Organisation de salons professionnels à l'étranger

Prospection commerciale allemand anglais