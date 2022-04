Un parcours professionnel en tant que Responsable Administratif et Financier et Accounting Manager dans un Groupe de dimension Internationale m'a permis d'acquérir une solide expérience dans les domaines de la Comptabilité, Finance et Management.





Mes compétences :

Fiscalité

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Gestion administrative

Management

Audit interne

Informatique