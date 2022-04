Florence HÉNAUT

Chargée de projet forte de 5 années d'expérience, je suis dynamique et engagée.



De profil juridique, je vous propose mes compétences pour gérer des projets dans le secteur de la solidarité, orientés vers les droits humains ou l'écologie.



Vous saurez apprécier ma bonne connaissance du secteur associatif ainsi que mes qualités relationnelles et mon sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Développement de partenariats

Management

Accompagnement individuel

Animation de formations

Animation d'équipe

Droit d'asile et migration

Droits humains

Rédaction