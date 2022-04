Double diplômée en Droit International et en Marketing & Business Development, je recherche un emploi en marketing, de préférence à l'étranger (Europe ou Asie)



Passionnée par les voyages et la découverte des cultures, je désire trouver un travail qui me permettra d'aider au développement du tourisme responsible, de la culture, ou la coopédation économique et culturelle entre les pays. Ayant fait mon MSc en apprentissage, je dispose de deux années d'expérience en marketing au sein d'une multinationale. Ayant étudié et travaillé dans des milieux internationaux et voyagé seule en Amérique du Nord, Europe et Asie, j'ai développé de solides compétences de management inter-culturel et d'adaptation. Mes compétences incluent: management indirect; organisation d'événements; management de projet; suite Office; connaissance de base de Photoshop Lightroom et InDesign. Naturellement curieuse, je suis rigoureuse, dispose d'un esprit ouvert et suis très attentive au détail. Languages: français et anglais courant; espagnol intermédiaire; bonnes notions d'italien et de mandarin.



Toujours prête à découvrir de nouvelles opportunités, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: claire.dekeuwer@gmail.com



Mes compétences :

Adobe Photoshop Elements

Microsoft Excel

Microsoft Word

Business Objects

Microsoft PowerPoint

Adobe Lightroom