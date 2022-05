Martin DEKEUWER

Actuellement en deuxième année d'un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle en apprentissage avec l'entreprise RTE (Réseau de Transport d'Electricité), je souhaite poursuivre mes études en école d'ingénieurs.

A ce jour, je suis admissible à l'école d'ingénieur du CESI à Arras, première école à avoir proposé l'apprentissage pour une formation d'ingénieur.



Je recherche donc un contrat d'apprentissage de 3ans pour effectuer ma formation d'ingénieur (dans le triangle Arras-Lens-Béthune si possible).



Je reste ouvert quand aux secteurs d'activités et fonctions de l'ingénieur, j'exclue par contre le secteur de la chimie, et les fonctions de QSE, et d'essais.



J'aimerais donc rencontrer des personnes ayant effectué un parcours similaire au mien, voire anciens étudiants du CESI.

De plus, si une entreprise susceptible de recruter des alternants en formation ingénieur, je reste à disposition pour plus d'informations, ou un éventuel envoi de CV, lettre de motivation etc.



Mes compétences :

Electricité

Electrotechnique

Maintenance

Informatique industrielle

Automates

Electronique