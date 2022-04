Florence HENRY

Je viens de terminer un contrat à durée déterminée au bureau d’études Barthes Bois, à Maidières. Plusieurs études de dimensionnements et modélisations de structures m’ont étaient confiées. Lors de l’élaboration de ces projets, j’ai pu aborder différents volets complémentaires de la construction, tant techniques que législatifs, comme la vérification des structures, la sécurité incendie des bâtiments et l’accessibilité handicapés. De plus j’ai eu la possibilité de travailler au sein d’une équipe de conducteurs de travaux chez SPIE Batignolles Est, sur le pole de santé du Lunévillois. J’ai pris en charge une partie du suivi de l’avancement du chantier, en particulier sur les opérations de TCE, ce fut pour moi une expérience enrichissante que je souhaiterais renouveler.

Dynamique, motivée, rigoureuse, ponctuelle et ayant le sens des responsabilités...



Mes compétences :

Abaqus

Acord bat

BAT

C2i

Calculs de structures

Catia

Commission de sécurité

DOE

Finale

MD bat

Microsoft Pack Office

Microsoft Project

Robot

Santé

Sécurité

SolidWorks