Florence HERFORT

Psychologue clinicienne, ancienne assistante sociale pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la protection de l'enfance et de la maladie chronique, j'ai exercé également (formation en criminologie) comme enquêtrice de personnalité pour le compte d'une association mandatée par le ministère de la justice. J'ai acquis en outre une expérience en Ecosse dans les thérapies cognitives et comportementales et en France en hypno-analgésie dans deux centres d'évaluation et de traitement de la douleur (CHU de Rouen et CHU Robert Debré avec Y Halfon et I.Ignace) avec l'apport de l'AFEHM comme cadre théorique.





J'ai aussi une formation artistique en art dramatique/chant (écoles privées, conservatoire) et en écriture théâtrale/élaboration de scénarios. J'ai co-écrit un essai historique et une pièce de théâtre (Dorval Editions).