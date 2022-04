Florence HERRLEMANN

Notre stratégie : Innover pour optimiser notre Qualité d’exécution et notre Service Client



Parce que la Qualité d’exécution et le Service Client sont au cœur de l’ADN de L’Atelier des Compagnons, nous avons adopté dès 2004 un positionnement Service global s’appuyant sur nos compétences techniques. Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer une ressource unique, assemblant et fournissant des solutions multiples adaptées à vos projets de réhabilitation et de rénovation.



Aujourd’hui, nous voulons que ces solutions intègrent pleinement les bénéfices des dimensions technologique et numérique. Notre ambition est de donner vie et corps au Bâtiment Numérique.



Inventer le Bâtiment Numérique, cela signifie faire entrer des processus technologiques à toutes les étapes de nos métiers, des études au suivi de chantier en passant par le commerce, la gestion des stocks… C’est inventer et assembler un ensemble de technologies et d’innovations et les mettre au service de la filière du Bâtiment et de nos Clients.



Ce projet, nous le menons au sein d’#ADC LAB, notre centre de Recherche & Développement intégré, et du 1er accélérateur de projets dédié aux métiers du Bâtiment, créé conjointement avec Petit Poucet. Nous le menons pour nos Collaborateurs, pour vous, nos Clients et partenaires, et bien évidemment pour l’ensemble de notre filière, …



Nos atouts au quotidien et pour notre projet Bâtiment Numérique



PME née du Compagnonnage et animée par un esprit précurseur, nous conjuguons goût du travail bien fait et réactivité, culture technique et culture service, organisation professionnelle digne d’un grand groupe et proximité d’une entreprise familiale, tradition et innovation…



Portés par la fierté de nos métiers, nous avons le désir de gagner toujours plus en compétences et en efficacité, non seulement pour intégrer les évolutions règlementaires et les défis environnementaux, techniques et sociétaux auxquels le Bâtiment fait face, mais aussi pour apporter de nouvelles solutions métiers.



C’est pourquoi nous favorisons la rencontre de profils, cultures et compétences diverses et multiples, dans une même aventure humaine et familiale débutée il y a maintenant 30 ans.