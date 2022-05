Malek HERLEMANN

Bonjour a toutes et a tous,je me décrirais comme quelqu'un de volontaires,dynamique;ayant travailler dans quelque entreprises aussi différentes les une que les autre,je suis polyvalent,et cherche un emploi avec des reponsabilitè ,et metre en œuvre les choses qui me passionne,regaler les papilles des gens avec un grand sourire,et en leur donnant un moments agréable,cela pour moi,et une satisfactions personnelle;manger bien et bon ne devrais pas ètre du luxe mai plutôt quelque chose de normal!