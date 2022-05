Passionné par mon métier et en recherche d'améliorations constantes, je met en oeuvre mon savoir faire et la solide expérience de ma société au profit du développement foncier sous ses divers formes, dans ce cadre je m'entoure de forces partenariales et vous invite à rejoindre mon réseau, et pourquoi pas collaborer ou vous conseiller.



Mes compétences :

Dynamique

Téméraire

Pugnace