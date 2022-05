Quentin LARNICOL

Afin de faire connaissance, l'idéal est de se rencontrer. Vous pourrez alors me découvrir et apprécier au mieux mon profil : collaborateur dynamique, organisé, en constante recherche du travail bien fait, je désire employer mon savoir-être et mon savoir-faire au sein de mon équipe et être un élément moteur pour votre entreprise.

Un essai de quelques jours au seins de votre entreprise saura vous démontrer mon engagement.



Mes compétences :

Caces 3

Continuous Improvement

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice