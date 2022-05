Quentin DESFORGES

Ayant achevé ma mission de 6 mois en tant que conseiller en séjour à l'office de tourisme de la Plagne, je suis à la recherche d'un poste dans le domaine du tourisme ou du commerce international basé à Lyon.



En effet, cette expérience a confirmé mon attrait pour les langues étrangères (Anglais et Espagnol) et mon goût pour le contact avec une clientèle étrangère. Je suis donc à l'écoute de toutes propositions me permettant de concilier les deux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Anglais: Courant

Espagnol: Courant