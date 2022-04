Florence HILBERT

Expert en DROIT DES AFFAIRES, dominantes DROIT DES SOCIETES - FUSIONS ET ACQUISITIONS



Précédemment Avocat pendant 16 ans dans le groupe EY, groupe pluridisciplinaire et international :



• conception, mise en œuvre et gestion de projets de RESTRUCTURATION et de CROISSANCE EXTERNE en coordination avec d'autres experts français (fiscalistes, financiers, experts en droit social) et étrangers

• CONSEIL JURIDIQUE de groupes étrangers souhaitant avoir une présence en France

• ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE "day to day" de groupes de sociétés

• support ponctuel des commissaires aux comptes pour les conseiller sur des opérations complexes (sociétés cotées et non cotées)





Entre mars 2013 et août 2014 (18 mois), en mission au sein du secteur "droit des sociétés/fusions et acquisitions" de la direction juridique et fiscale de la Caisse des dépôts :



• consultations sur des questions de droit des sociétés et de GOUVERNANCE intéressant l'établissement public et/ou ses filiales cotées et non cotées

• pilotage d'opérations d'investissements et de partenariats, en mode projet avec les autres secteurs de la direction juridique

• co-pilotage et intervention en tant qu'expert en droit des sociétés sur des projets innovants (par ex. fiducie de titres de capital, crowdfunding)



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit commercial

Fusions et acquisitions