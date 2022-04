Florence HOMO

Après une expérience professionnelle de plus de 10 ans au poste d'assistante de direction, j'ai ressenti le besoin de donner un nouveau souffle à mon activité professionnelle. J'ai alors fait le choix de suivre une formation "métiers de formateur".

Les connaissances et compétences acquises en sciences humaines, m'ont amené à changer mon regard et à multiplier les expériences professionnelles. Cette ouverture multiple m'a permis de mieux comprendre le marché du travail et ses enjeux, aujourd'hui je recherche une nouvelle activité qui me permette de relever de nouveaux challenges et qui fonctionne sur un mode dynamique et pro-actif.



Mes compétences :

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Organiser, identifier, rechercher

Bureautique

Collaborer Et Développer