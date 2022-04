Florence HOUDÉE

Mon parcours auprès de dirigeants de grands groupes internationaux m'a permis d'acquérir de solides compétences professionnelles dans des secteurs d'activités différents:

- Thalès

- Finaref

- Faurecia

- Airbus Group

Cette expérience me permet aujourd'hui d'assumer avec sérénité des actions de coordination, de communication et d'organisation variées, dans des environnements internationaux très exigeants.

Autonome et rigoureuse, très ouverte sur les préoccupations géopolitiques, une solide expérience de mon métier et un réel intérêt pour les activités de nos régions qui savent conjuguer Business et Excellence, constituent mes principaux atouts pour répondre à vos besoins.



Mes compétences :

Lotus Notes

SAP

Organisation d'évènements

Communication événementielle

Gesion de Projets

Relations Publiques

Services Généraux

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Consolidations