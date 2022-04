Florence HOUDOT

Mademoiselle vous avez un parcours atypique !



Etude en mécanique de précision, je me suis dirigée vers l'animation socio-culturelle, j'ai encadré des structures de loisirs enfance - Jeunesse pendant 15 ans.



En parallèle au travers de trois associations j'ai participé à l'organisation de concerts, spectacle de rue, événementiels. J'ai été accessoiriste sur des court-métrage et participé à la vie d'émission de Tv sur internet (Canalweb). Je suis aussi secrétaire dans une association de promotion de la voile en Seine Saint Denis.



J'ai appris le métier d'affûteur sur machine à commande numérique 5 axes au travers un enseignement par compagnonnage.



Depuis l'obtention d'une Licence en Santé, Sécurité au travail et environnement, je suis conseillère en prévention des risques professionnels dans un établissement de soins.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Management

Ressources humaines

Formation

Bureautique