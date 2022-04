Florence HOURIEZ

Je suis actuellement en 2ème année de licence Management Luxe, mode et design à Isefac Lille



Dynamique et passionnée par l’univers de la mode.



J'ai effectué un premier stage au PRINTEMPS de Lille en qualité de vendeuse au rayon mode et enfant où j’ai su développer mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles. Suivi par un second stage dans une petite entreprise Lilloise « PICOTTI PICOTTA » innovant un nouveau concept d’apéritif gourmand me permettant d’affirmer mon esprit de négociation et de stratégie commerciale.



Ma rigueur, ma détermination et mon esprit créatif seront des atouts que je mettrais à votre disposition.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Luxe

Baby sitting