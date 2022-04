Le dynamisme et l'activité sont les principaux ingrédients de mon profil.

Je suis une personne ambitieuse, exigeante, franche et indépendante.

Mes objectifs sont précis et suis prête à consacrer tous les efforts possible pour réussir dans la vie.

Pour moi, le temps doit être utilisé efficacement.

J'aime donc relever les défis que je me suis imposée, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle.