Florence HUET

Autodidacte passionnée, j'ai construit mon parcours professionnel autour d'un axe principal : Les challenges ! Après le travail temporaire, la pharmaceutique, le conseil, j'occupe aujourd'hui un poste de Chargée de Mission au sein d'une organisation patronale à taille humaine qui prône des valeurs d'engagements, de respect et d'honnêteté.



Curieuse et enjouée, je reste toutefois à l'écoute d'opportunités me permettant de progresser et de découvrir de nouveaux univers. Mon parcours professionnel, jalonné d'expériences diverses, m'a fait progresser mais il m'a aussi permis de développer un pôle de compétences que j'espère encore faire évoluer, car apprendre c'est comprendre...



D'autre part, d'une nature créative, j'ai décidé,en 2009, de tenter l'aventure de l'auto-entrepreneuriat dans la conception graphique (charte, newsletter, campagne de communication, logos, affiches, flyers, etc...). Un domaine qui me permet, tout en étant salariée, de mener ma "petite entreprise" et d'assouvir mes besoins de communicante.



Enfin, j'ai découvert en 2008 l'activité de la plongée sous-marine. Un milieu qui m'aide à me ressourcer et dans lequel je puise un plaisir infini ! Je me suis donc tout naturellement investie au sein d'un club (Okeanos), tant au niveau du Bureau Directeur - j'en suis la Présidente depuis 2014, que de l'encadrement en tant que Guide de Palanquée (Niveau 4 - E2) la même année. Cette activité, partie prenante de ma vie, contribue à mon équilibre, car elle véhicule des notions d'esprit d'équipe, de partage et de respect. Le monde sous-marin dans toute sa diversité et sa beauté qui nous rappelle combien il est important de le préserver. Alors... Okeanos Spirit !



Bref, je vis !



Mes compétences :

Comptabilité générale

Relations Presse

Rédaction web

Relations commerciales

Finance d'entreprise

Communication

Graphisme print