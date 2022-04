Florence HUGONY

Le merchandising global peut permettre à une enseigne quelque soit son domaine, de toucher plus précisément le public et s'inscrire dans l'histoire des produits dont on se souvient.



Depuis plusieurs années, la course aux espaces de vente les plus extraordinaires, à la mode, ou signés, ravie les consommateurs parce qu'on leur propose de vivre des moments exceptionnels, de ne pas s'ennuyer, de plus de relation à l'autre, de bonheur.



On ne peut plus exister aujourd'hui sans raconter une histoire, en particulier pour une enseigne de distribution .

Le message délivré doit être simple : un concept abouti avec une âme , un sens .

Tout imaginer en fonction des besoins du client, de ses recherches de sens, d’émotion, de garantie et de réassurance, de sensibilité et d’amour ….



Je me suis attachée en tant que consultante , responsable de cellules merchandising mais aussi de magasin :



- A initier le merchandising stratégique même aux plus réticents .

- A imaginer des espaces plus adaptés au client.

- A permettre aux magasins d'enseigne de devenir une destination en soit, une véritable adresse.

- A faire le lien entre la promesse marketing et la réalité opérationnelle.

- A mélanger des personnalités originales et des plus sérieuses en espérant en faire des contradictions fructueuses.

- A manager des équipes afin de les rendre autonomes et évolutifs .



Je désire aujourd’hui plus que jamais, défendre les couleurs d’une enseigne , puiser dans ses racines afin d’en établir des codes et en particulier développer une culture merchandising .



