Florence HUMEAU

Diplômes :



Ingénieur diplômé de l'ENGEES, Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (1997)

Master Gestion des déchets, ENGEES (1997)



Parcours professionnel :



Depuis Août 2012 : Chargée de mission - Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives



Octobre 2008 - Juillet 2012 : Chargée de formation - SITA France



Mai 2002 - Septembre 2008: Ingénieur de Projet, SUEZ ENVIRONNEMENT / SITA, Direction des Projets – Paris



Coordination de la réalisation de travaux : organisation des consultations et appels d’offres, relations institutionnelles pour l’obtention des permis et des autorisations, suivi du planning et du budget, coordination des études d’exécution, coordination du chantier

Projets en France (usine d'incinération de déchets), en Allemagne (usine de traitement thermique des déchets) et en Pologne (centre de stockage et centre de tri des déchets).



Janvier 2001 – Avril 2002 : Responsable de l’Information Technique, SITA, Direction Industrielle – Saint Marcel (27)



Gestion de l'information technique du Groupe (Knowledge Management), coordination des Commissions Techniques Internationales (10 commissions sur l'année, 30 participants par commission), coordination des réseaux d'experts techniques du Groupe, organisation de la formalisation du savoir-faire technique du Groupe en collaboration avec les experts



Février 1999 – Décembre 2000 : Chef de Projet Information Technique, SITA, Direction Industrielle – Nanterre (92)



Développement des outils de partage de l'information technique du Groupe, formalisation des meilleures pratiques techniques, animation de groupes de travail



Avril 1997 - Janvier 1999 : Chargée d'Études, SITA, Direction Technique et Recherche - Paris



Analyse de la productivité des collectes traditionnelles de déchets ménagers et des collectes sélectives, assistance technique Collecte aux filiales du Groupe, développement d'un logiciel de simulation et d'optimisation des collectes



Centres d'intérêt :

Psychomotricité, shiatsu, énergétique (chinoise ou autre), réseaux humains, éthique, culture scientifique, éducation populaire, travail en équipe



Mes compétences :

Animation

Coordination

Coordination projet

Culture scientifique

Education

Education populaire

Énergétique chinoise

Éthique

Mise en Relation

Organisation

Shiatsu

Coaching individuel

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet