Florence HUPON

2006 / 2007 : IEHCA (Institut d'Etude de l'Histoire et des Cultures de l'Alimentation). Indexation standardisée (en Rameau) en français / anglais, d'ouvrages spécialisés et d'articles de recherche sur l'histoire et la sociologie de l'alimentation, ainsi que d'articles scientifiques sur la nutrition.



En partie en télétravail.

Thésaurus : BNF et Oxford Library.

Articles en français, anglais, italien.

Bases de données Reference manager.







2005 : Stage de Dut : Inra, Tours-Nouzilly :

Création de pages web sur l'utilisation du logiciel de rédaction d'articles scientifiques EndNote , avec Dreamweaver.

Méthode projet : Certification européenne en analyse de la valeur : benchmarking, entretiens avec les chercheurs de la base, analyse des besoins (cours de M. Michel Michel, Iut de Tours)



Mes compétences :

Bibliothécaire

Biotechnologies

Anglais

Agroalimentaire

Art

Bien être

Banque

Commerce

Communication

Conception

Environnement

Energie

Édition

Formation

Hôtellerie

Veille

HTML

Alimentation

Video

Internet

Gastronomie

Hygiène

Santé

Presse

Vente

GED

Windows

Marketing documentaire

Ingénieur

Photoshop

Tourisme

Journalisme

Référencement

TIC

Rédaction

Français

Xpress

Photographie

Kaizen

Freelance

Nouvelles technologies

Psychologie

Traduction médicale

Accueil

Bases de données scientifiques

Gestionnaire d'équipement touristique

Statistiques

SQL

Sondages Sphinx

Analyse de la valeur

Catalogage

Inist - Cnrs

Sciences

Mesh - Pubmed

Gestion de l'information

Benchmarking

Culture générale

Biologie cellulaire

Italien

CICS

Recherche scientifique