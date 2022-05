Florence HYOUNET

J'ai choisi d'intervenir exclusivement au service des Entreprises et accompagne des porteurs de projets d’entreprises à dimension humaine, par leur taille mais aussi par leur environnement, dans tous secteurs d'activité. Une partie de mon activité est dédiée aux projets innovants, que ce soient au plan technique ou sociétal.



Les valeurs revendiquées par le cabinet sont : Indépendance- Convivialité – Créativité- Partage des connaissances

J' exerce mon métier de conseil dans une réelle démarche de partenariat. Chaque projet, chaque chef d’entreprise est unique.

Une relation de confiance se noue, au cours de laquelle une entreprise est créée ou acquise, se développe, conclue des contrats, embauche des salariés, se réorganise et connaît parfois des difficultés qu’il convient également d’accompagner.

Le chef d’entreprise est souvent seul : son avocat d’affaires doit être un interlocuteur privilégié.

Le droit est partout, l’anticipation et l’accompagnement sont des gages de réussite. Grâce à un dialogue facile et transparent. Grâce à une politique d’honoraires souple.



Depuis 2010, je travaille en partenariat au sein de locaux communs avec un confrère spécialisé en droit social, maitre Jean Michel PENIN.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit des contrats

Droit des sociétés

Transmission d'entreprise

Baux commerciaux