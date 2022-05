Une famille bien intégrée dans le pays d'accueil permet la réussite des cadres dans leur fonction en expatriation.

Pays visés: Chine, Hong Kong, Singapour, Brésil.

J'ai vécu et travaillé à Paris, Pékin, Shanghai, Sydney et Sao Paulo. Actuellement basée à Houston.

Je parle couramment français, anglais, portugais (brésilien), mandarin et wenzhou. Espagnol, allemand et Roumain niveau moyen perfectible.