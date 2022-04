Florence IEHL

Actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la biochimie.

Issu d'un master professionnel Biologie Structurale, Protéomique et Métabolomique de l'université Paul Sabatier de Toulouse j'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'ingénieur d'étude à l'Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS / CNRS) de Toulouse.

Je suis ouverte à toute opportunités dans le domaine de la biochimie-biologie.



Mes compétences :

Encadrement

Extraction lipidique

Biochimie

Préparation de liposome

Travail en équipe

Chromatographie

Purification de protéine

Analyse de lipoprotéine

Gel SDS-page

Production de protéine

Spectrométrie de masse