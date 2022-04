Florence IMBERT

Très polyvalente et forte de plusieurs expériences au sein de PME je souhaiterais mettre à profit mon dynamisme ainsi que mon sens de l’organisation.



Grâce au poste d'assistante commerciale et marketing que j'occupe actuellement, je suis amenée à élaborer des matrices de référencement très précises et des fiches-produits destinées aux acheteurs des différentes centrales nationales ainsi qu’aux clients du e-commerce.



Lors du poste que j’occupais précédemment j’ai été amenée à négocier avec des responsables de départements de la grande distribution, des grossistes et des industriels de l'agro-alimentaire. Les entretiens quotidiens avec les clients durant 6 ans m'ont permis de développer de bonnes compétences relationnelles.



Mon expérience et les différentes formations professionnelles que j'ai suivies m'ont permis d'approcher les techniques de négociations propres aux acheteurs, et me permettent aujourd’hui de maîtriser les logiciels bureautiques les plus courants.



Rigoureuse, autonome et aimant le travail d'équipe, je souhaiterais vous exposer de vive voix mes compétences pour le poste que vous proposez.



Mes compétences :

Administratif

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Vente