Patrice LE PRIOL

Cadre commercial dans une société de fabrication française d'emballages destinés à l'alimentaire, je développe le marché de ces emballages auprès des industriels et de la grande distribution.



Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine,

je négocie nos référencements auprès des acheteurs des différents groupes agroalimentaires et des centrales d'achats régionales.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Management

Négociations

Prestations de services

Responsable Commercial

Vente

VENTE B to B

Service Component Architecture

Microsoft Outlook