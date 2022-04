Designer graphique associée

duofluo, design graphique

2014 – Aujourd’hui — Paris / Pantin

Clients :

— Ministère de la Culture et de la Communication (communication Rendez-vous aux jardins 2016)

— Pilharmonie de Paris (communication)

— Le 18ème Printemps des Poètes (communication)

— Le plus petit cirque du monde (identité visuelle et communication festival hip cirq)

— Defacto / Biennale Forme publique (communication)

— Le Cratère, Scène nationale d’Alès (communications de saison et festival Cratère Surfaces)

— Formart, accompagnement de projets artistiques (brochures)

— Soreqa (rapports d’activités)

— Sogeres Restaurateurs (illustration et décors d’espaces)

— Cité de l’architecture & du patrimoine (exposition Simone et Lucien Kroll)

— Le Printemps des Poètes (identités visuelles des manifestations)

— Groupe 3F (supports de promotion)

— Musées d’Angers



duofluo est un collectif de design graphique crée en 2015 par Dorothée Beauvais et Florence Jacob. Fortes de 10 ans d’expériences professionnelles, elles innovent dorénavant en équipe pour les champs de l’identité, de l’affiche, de l’édition, de la signalétique et du multimédia. duofluo développe un vocabulaire graphique pétillant où la variété d’expression côtoie l’exigence typographique et sémiologique. Le collectif s’adapte aux projets en intégrant les compétences essentielles à leur conception (typographes, développeurs, graphistes, scénographes,…). Il apporte également un soin particulier à l’expérience sensible en utilisant les techniques d’impression et de finition appropriées aux concepts.





Designer graphique

Florence Jacob Création Graphique

2005 – 2014 (9 ans) — Paris / Pantin

Clients :

— Cité de la musique (affiches, communication, édition)

— Salle Pleyel (édition)

— La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-vallée (identité, communication)

— Le workshop–Paris (identité, communication)

— La petite manufacture (identité, communication)

— Moonriver (identité, communication, site internet)

— Architetis (identité, book, site internet)

— The Carlyle Group (communication, site internet)

— France Loisirs (édition)



Collaborations régulières avec Dorothée Beauvais et Mathieu Clément.





Designer graphique

Jacob&Jannelle

En association avec Maroussia Jannelle

2001 – 2005 — Paris

Clients :

— Cité de la musique (affiches, communication, édition)

— Le Cratère, Scène nationale d’Alès (communications de saison et festival Cratère Surfaces)

— La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-vallée (identité, communication)

— France Loisirs (édition)

— Issey Miyake (look-book)

— l’Onda, Office national de diffusion artistique (communication)

…





Designer graphique

Dixit*

1998 – 2001 (3 ans) Vincennes



Mes compétences :

Art

Création

Design

Graphisme

Imagination

Intuition

Nature

Photographie

précision

Qualité