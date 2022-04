Florence JAY

"Après avoir pris un nouveau grade,celui de "Maman" je suis de retour sur le marché du travail.

Femme de terrain et ayant de nombreuses cordes à mon arc, je m'oriente aujourd'hui vers différents métiers qui me tiennent à cœur : consultante RH, responsable d'hébergement ou animatrice nature .

J'ai acquis expériences significatives et compétences certaines dans chacun de ces domaines d'activités suite à des choix et à des saisies d'opportunités.



Souhaitant vivement reprendre une activité afin d'être épanouie pleinement, et forte de toutes ces pratiques professionnelles ,j'ai voulu ne fermer aucunes portes."









Mes compétences :

Ressources Humaines

Recutement

Formation

Voyage

Gestion de projet

Gestion administrative

Encadrement

Environnement

Animation