Florence JEAN-BAPTISTE

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, j’ai suivi une formation de Conseiller en Insertion Professionnelle de Mai 2018 à Janvier 2019 au sein de l’AFPA Paris XIIe, à l’issue de laquelle j’ai obtenu le titre de Conseillère en Insertion Professionnelle.

C’est pourquoi je suis actuellement à la recherche d’un poste qui me permettrait de parfaire cette formation.



Mes nombreuses années d’activités dans le domaine du privé, m’ont permis d’acquérir une grande expérience du monde de l’entreprise, du marché travail et du travail en équipe.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Relation client

Préparer et animer des ateliers thématiques

Renseigner un public

Accueillir les personnes

Exercer une veille informationnelle

Travailler en équipe, en réseau

Analyser sa pratique professionnelle

Réaliser le traitement administratif lié à l'activ

Apporter un appui technique aux employeurs

Accompagner une personne à l'élaboration de son pr

Faciliter l'intégration et le maintien du salarié

Contractualiser le parcours professionnel

Concevoir des ateliers thématiques

Définir un projet individuel

Apple Mac

MILO

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

PC Hardware