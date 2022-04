Florence JEAY

Les secteurs de la santé et de l'éducation m'ont toujours attirée. La profession d'ergothérapeute correspondait donc parfaitement à mes aspirations : profession de santé faisant intervenir la prévention, l'éducation thérapeutique, la rééducation, la réadaptation des personnes ayant une déficience, en étant attentif à leur culture et à leurs projets de vie. Après l'obtention de mon Diplôme d'Etat d'ergothérapeute et une année de pratique clinique, j'ai étudié une année au Canada pour y passer mon Bac Es Sciences et participer à des travaux de recherche. De retour en France j'étais convaincue de l'intérêt d'une formation tout au long de la vie, associée à une activité professionnelle, pour développer les connaissances et les compétences. Je me suis donc investie bénévolement puis professionnellement dans la formation continue des ergothérapeutes et peu à peu des personnes concernées par la santé et le handicap. Parallèlement j'ai continué à pratiquer l'ergothérapie jusqu'à la naissance de mon 4ème enfant. Grâce à une VAE je suis entrée en 2ème année de Master en Sciences de l’Éducation "Ingénierie et conseil en formation", ce qui m'a permis de valider les compétences développées au cours de mes expériences professionnelles et d'acquérir de nouvelles connaissances. Les travaux de recherche et d'écriture liés à la préparation et à la soutenance de mon mémoire furent aussi l'occasion de me confronter à de nouveaux auteurs et professeurs, à de nouveaux concepts; de faire le bilan du chemin parcouru et des nombreuses perspectives de travaux d'écriture, d'enseignement ou de recherche. Je me suis ensuite totalement consacrée à la formation continue, tout en regrettant de n'avoir plus le temps d'exercer mon métier d'ergothérapeute, faute de temps. La rencontre quotidienne de professionnels de santé, parfois hautement qualifiés, et l'élaboration de programmes de formation en concertation avec ces personnes me permet cependant de rester proche du terrain et informée de l'évolution de ce beau métier qu'est l'ergothérapie.

Je désire poursuivre mes activités dans les secteurs de la santé, de la formation tout en continuant à me former et participer à des travaux de recherche dans ces deux domaines.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Coordination

Education

Éducation santé

Ergothérapie

Formation

Formation Evaluation

Ingénierie

Ingénierie de la formation

Organisation

Recherche

Santé

Sport