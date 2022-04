Florence JOANNIDIS

Fiable, orientée qualité, rompue aux univers professionnels multiculturels, multidisciplinaires, de la très petite société de services à la multinationale pharmaceutique. Une large expérience allant de la gestion de projet, la traduction de documents techniques et médicaux, la formation linguistique, à des activités spécialisées en pharmacovigilance, via l'assistanat polyvalent commercial et administratif et des activités dans le tourisme et l'événementiel public et professionnel. Un certain talent pour détecter les problèmes potentiels et suggérer des solutions. Conscience professionnelle, adaptabilité, engagement, responsabilité, autonomie, esprit d'équipe, sens des priorités, ouverture d'esprit et aisance avec l'outil informatique sont quelques uns de mes atouts.



Mes compétences :

Gestion de projet de traduction

Gestion de cas de pharmacovigilance

Assistanat bilingue

Gestion de données de pharmacovigilance

Traduction technique

Base de données

OpenOffice

Microsoft Office

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Traduction médicale

Théâtre

Voice over

Voix off

Relecture / corrections