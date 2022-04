Florence JOERG

Mes compétences :

Travailler de manière autonome

Explorer et exploiter des idées nouvelles

Faire preuve de pédagogie et de diplomatie

Communiquer aisément

Utiliser les logiciels courants de bureautique

Organiser et réaliser un chantier de décoration

Créer une présentation multimédia

Traiter l’information et l’image

S’adapter aux situations/environnem. inhabituels

Mener à bien des projets indiv. ou collectifs