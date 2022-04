Chers recruteurs,



Depuis près de 30 ans Agent administratif au sein de la Ville de Saint-Cloud, j’aspire aujourd’hui, mon conjoint à la retraite, pouvoir m’installer définitivement dans la région de Ploërmel où nous possédons déjà un pied à terre.



De formation initiale employée de bureau et comptabilité, mon expérience professionnelle acquise au sein de différents services tel que l’Education, les Achats, Fêtes et cérémonies dans lesquels j’ai exercée durant ces années m'a permis d'affiner mon sens de l'organisation et de développer de solides compétences en matière d’accueil du public et de maîtrise des tâches qui m’ont été confiées.



Je suis volontaire, rigoureuse et méthodique, dotée d’un bon sens relationnel et sais faire preuve de discrétion et suis toute disposée à enrichir encore davantage mes compétences dans d’autres domaines qui s’offriraient à moi.



Enfin, je recherche un poste sur Ploërmel et sa périphérie.



Florence JOUAN-BALLEUR



Mes compétences :

Buffets

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Relationnel

Accueil physique et téléphonique

Volonté

Autonomie

Persévérance

Adaptabilité

Rigueur

Ecoute

Méthodologie