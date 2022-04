Nora MOUZAOUI

Gestion d’équipe, recrutement, formation, mise en place et rotation des plannings de 60 personnes

Organisations d’événements

Logistique de tournée de spectacle. Feuille de route, réservations, train, hôtel, défraiements

Suivi financier des recettes

Gestion des besoins matériels et des achats de fournitures

Secrétariat standard

Traitement du courrier papier et mail

Contrats de spectacle, de travail, obligations sociales, due

Mise en place et rédaction des protocoles de sécurité et d’accueil

Mise à jour d’un annuaire professionnel dédié aux spectacles jeunes publics (travail à domicile)

Bonne Maîtrise PC et Mac, word excel outloock Sirius, bonne vitesse de frappe



