Depuis plus de 10 ans, Direct Graphic crée et réalise des documents de communication multicanal (imprimés et numériques) : journaux, catalogues, plaquettes, flyers, annonces presse, logos et chartes graphiques, infographies 2D et 3D, animations flash et vidéo, sites internet, emailing, signalétique, stands, captation vidéo/son et montage, etc.

Conseil, créativité, rapidité et qualité d'exécution sont mes préoccupations quotidiennes pour répondre dans les meilleurs délais et au meilleur prix à tous vos besoins de mise en forme graphique.



Contacts : Olivier Lemaitre - 04 78 08 11 38 - direct@direct-graphic.com



Mes compétences :

Graphiste