Olivier LEMAITRE

Ingénieur centralien de formation, j'ai acquis une solide expérience dans la vente de solutions applicatives pour des clients industriels de divers secteurs d'activité (automobile, aéronautique, défense et sécurité, électronique, etc.).



Mes compétences : business développement, gestion de compte, génération de pipeline, recrutement et animation d'un réseau de partenaires, approche des ventes par le conseil ("Consultative Selling") et la valeur ("Value-based Selling"), définition de business plan et go-to-market,



Domaines métiers : Ingénierie, PLM, Supply-Chain/Logistique, Lean Manufacturing, eCommerce, B2B.



Mes qualités : leadership, sens de l'écoute, ouverture d'esprit, 'positive attitude', résilience dans l'effort ou les difficultés, finesse d'analyse des situations, "intelligence politique", esprit de réseau et culture des relations humaines que ce soit avec des collaborateurs/ membre de l'équipe ou les clients.



