Christophe BONY

De formation initiale Technicien Supérieur complétée par une formation d'ingénieur généraliste et grâce à une bonne connaissance du moteur j'ai pu intégrer PSA en tant qu'ingénieur justification. Ce premier poste m'a donné la possibilité de développer mon expertise dans différents domaines : calculs EF non-linéaires, ensemble Segment / Piston / Chemise, phénomènes thermomécaniques (thermique, élasto-plasticité, fatigue).



Puis j'ai pu évoluer vers un poste de quantification des risques en clientèle des motorisations ce qui m'a permis d'avoir une vision plus globale du moteur me permettant ainsi de compléter mes connaissances sur les différents phénomènes d'endommagement des moteurs à combustion interne. Cela m'a amené à utiliser des outils statistiques et à me familiariser avec les différentes approches fiabilistes et les démarches de Sureté de Fonctionnement (SFT).



Je me suis alors dirigé vers un poste me permettant d'avoir une vision d'ensemble d'un projet moteur. A ce titre j'ai eu en charge l'établissement et le suivi du plan de levé de risques des moteurs Stop&Start où j'ai réalisé la synthèse calculs/essais au niveau organe moteur.

Suite à une réorganisation du service j'ai pris en charge la construction et le suivi du plan de validation et d'intégration de la famille des moteurs Diesel DW Euro6.



Je suis actuellement en charge du service expertise moteurs après essais sur le site de Carrières sous Poissy où j'ai en charge la gestion d'une équipe de 8 personnes. La gestion des compétences et des effectifs dans un contexte difficile (Plan de départ et Nouveau Contrat Social), le développement du métier "Expertise" en pilotant le plan de progrès et en participant activement au réseau métier et l'établissement d'une feuille de route pour permettre la montée en compétences des entités basées en AMLAT et en Chine sont mes activités quotidiennes.



Mes compétences :

Fiabilité

Mécanique

Simulation