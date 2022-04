Christophe BONY

Responsable de chantier courant faible sûreté .installeur en contrôle d'accès , Interphonie, videosurveillance , intrusion,détection incendie



J'aimerai amener mon sens du relationnel avec les clients et mon expérience au sein d'une entreprise en développement dans laquelle il y a des possibilités d'évolution.



J'aime pouvoir apporter mes connaissances au sein d'une entreprise,j'aime l'organisation et le bon déroulement des chantiers pour pouvoir satisfaire les clients le mieux possible.



Mes compétences :

Installation détection incendie

Installation interphonie et vidéo phonie

Installation videosurveillance

Installation contrôle d'accès

Installation alarme intrusion