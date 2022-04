Florence JOURDET

Je suis spécialisée en Marketing, Communication et Commercialisation de plusieurs marques Haut de Gamme à l'international puis sur le marché français.

Que suis-je en mesure d'apporter à une entreprise?



- Ma maîtrise du marketing opérationnel et stratégique,

- Mon savoir-faire en développement de projets,

- Mon expertise en gestion de budgets et recommandations,

- Mon expérience commerciale,

- Ma connaissance du positionnement Haut de Gamme des marques, du secteur de la beauté et des différents réseaux de distribution (sélectif et spécialisé),

et enfin ma grande capacité à m'adapter et à appréhender les challenges.



----------------------------------------------------------------

2010 à ce jour: La Galerie De Dietrich Manager

Responsable du Showroom de la marque Premium du groupe Brandt: De Dietrich en partenariat avec le Chef triplement étoilé "Pierre Gagnaire".

Secteur : Electroménager Premium

2008 - 2009: Responsable du Développement Marketing, Commercial et Gestion des sociétés (IAPM / Formation & Santé / Formation & Savoir)

Secteurs: Médical/ Pharmaceutique..



2005 - 2008: Consultante pour le lancement et développement de projets et de marques:(HELEN Of TROY : marques Vidal Sassoon et Scholl: Brand Manager; AMAZONIA VIVA; BEAUTY CONCEPTS (Marques: ISHI, ISHI HI-TECH, DOLCE VITA, TOLPA)

REQUENNE INTERNATIONAL Consulting...)

Secteurs: Beauté / Petit Electroménager/ grande Consommation / Formation



1995-2004 : Marques sélectives JUVENA/ MARLIES MÖLLER/ LA PRAIRIE - La Prairie Group - Filiale française Groupe Beiersdorf

Directrice Marketing & Développement Commercial

Secteur : beauté sélective et parapharmacie



1993-1995 : BRESIL : Sanofi Beauté Do Brasil : Marques sélectives YVES SAINT LAURENT, VAN CLEEF & ARPELS, STENDHAL...

Chef de Produit

- > Mise en place du département marketing pour la zone sud-américaine

Secteur : Beauté sélective

----------------------------------------------------------------

Anglais / Espagnol / Portugais



Informatique: Word/ Excel/ Powerpoint/ APO/SAP / AS400/ Internet

----------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Beauté

Luxe

Management