De nature sérieuse et volontaire, j'espère avoir l'opportunité de contribuer à maintenir en

état de propreté et de fonctionnement les locaux dans lesquels je pourrais être affecté, en

réalisant des opérations de nettoyage des surfaces et des installations.



Mes compétences :

Relation aves la clientèle

Souriante

Dynamique