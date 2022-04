Florence JULIEN

Femme de terrain, dotée d'un excellent relationnel allié à des qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie. Je suis en recherche active. Mes coordonnées 07 69 13 38 90, julienflo33@gmail.com.



Mon rôle pour les différents postes consistaient:

Prospecter, négocier, mise en place d’opération de mise en avant ou animation commerciale auprès des chefs de rayon, de départements, gestionnaire, directeurs/gérants de magasins, développer le CA secteur en optimisant le référencement obligatoire, optimisation et développement des volumes et du chiffre d’affaire (DN et DV),balisage et recadrage rayon, suivre fond de rayon, vente et mise en place plan promotionnel tracté ou non’ TG, Bac, meuble, vitrine, animation, OP pirate, vérifier la DLC respect de la stratégie prix, relèves via outil informatique, organiser mes rendez-vous et mon plan tournée sur mon secteur. Salon de Scaso, Socamil, Scachap, Scalandes, Carrefour Market, Carrefour Merignac...... J’ai couvert un parc de GSA GSB et GSS sur 5 à 20 départements. Tous les soirs je remontai les commandes et une fois par semaine les informations terrain ex Concurrence, Plano récupéré, concurrence etc nous sommes les yeux de l'entreprise.



J’aime les challenges et j’ai une vraie culture du résultat. Je suis autonome, dynamique, réactive, rigoureuse. Je sais m'adapter à toutes situations. Mes qualités organisationnelles, mon esprit d’initiative, mes aptitudes relationnelles et mon pouvoir de persuasion me permettront de construire une relation privilégiée à long terme avec vos clients.



Je suis motivée pour participer à un projet d’entreprise, ambitieuse



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente B2B

Chef de secteur

Vente

Grande distribution