Florence KELLER

Bonjour,



Diplômée de l'ESST (école de traduction en 5 ans à Lyon devenue ESTRI), j'ai eu la chance d'accompagner une startup pendant cinq ans, dans un environnement hautement international (pas moins de douze nationalités), oeuvrant tant au recrutement qu'au service Achats. C'est là que j'ai acquis une grande autonomie et autant de polyvalence.Puis j'ai intégré le service Achats des Laboratoires BOIRON (homéopathie) au sein des services centraux (Lyon). Depuis, je gère ma petite "entreprise"; et aujourd'hui ,je suis prête à me mettre au service dans mon nouvel environnement, à Saint Paul Trois Châteaux.



D'un excellent relationnel, à l'aise dans plusieurs langues, disposant de plusieurs cordes à mon arc, je pourrais bien...vous surprendre ?!?



Mes compétences :

Autonomie

Energie

Polyvalence