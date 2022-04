Florence KOMBE

Je suis Fondatrice et coordinatrice de deux Association sans but lucratif l'une créée en 2005 en République Démocratique du Congo(CEPRIFIM) qui a pour champ d'action : offrir aux adolescentes-mères et au enfants de la rue appelé communement schégué en Kinshasa des conditions de sécurité sociale et un cadre pour un épanouissement professionnel. Effet ces jeunes filles immatures qui connaissent prématurément la maternité sont souvent rejetées par les auteurs et les parents et se retrouvent alors à la rue sans aucun moyen pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur progéniture. Notre association a comme objectif de remettre l’espoir de vivre à ces jeunes filles mères qui pour elle la vie ne vaut pas la peine d’être vécue eu égard à ce qui leur est arrivée et également leur facilité le retour aux études ou l’accès à des formations ou l’apprentissage des différents métiers tel que : l’esthétique, le manniquinat,l’hotelerie ,la coupe et couture, l’informatique…etc. pour leur auto prises en charge

Notre Association œuvre à une réinsertion socioprofessionnelle de ces adolescentes. Mais notre activité consiste également à conscientiser la grande masse face à ce phénomène social regrettable qui ne cesse de prendre de l’ampleur.Array

Et l'autre à été crée en 2016 en France (CIAOF)elle a champs d'action l'accueil, l'information, l'accompagnement, l'orientation, et la formation professionnelle des un pour toutes personnes ayant les difficultés administratives, pour les personnes en quête d'asile en France et pour les déboutés du droit d'asile.

