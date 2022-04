Florence KRIEG

Actuellement en poste à l'EBI, chargée d'études formulation, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur des cosmétiques. Dans le cadre de mes études à l'EBI, j'ai participé à un projet de cosmétique en formulation. C’est en partie grâce à ce projet que j’ai décidé de m’orienter vers la conception et le développement de produits. J’ai suivi des cours de formulation, de qualité sensorielle et d’initiation à la cosmétique mais aussi des cours de marketing (marketing opérationnel, étude du comportement des consommateurs, marketing sectoriel et lancement de produit).

Mon intérêt pour les cosmétiques ne cesse de grandir, en particulier pour les cosmétiques naturels et respectueux aussi bien de la peau que de l’environnement.



Ayant vécu une partie de ma vie à l'étranger (Mexique, Argentine, Philippines, Indonésie), je fais preuve d'une grande adaptabilité. Je suis aussi quelqu'un de très sociable, dynamique et enthousiaste. Je sais faire preuve de sérieux, de rigueur et de persévérance afin d'atteindre mes objectifs.

Mes centres d'intérêts sont le cinéma, les voyages, la photographie, la musique et les animaux. J'ai pratiqué de l'équitation étant plus jeune.



Currently working at EBI (« Ecole de Biologie Industrielle »: Industrial Biology School), in charge of formulation projects, I am now looking for new opportunities. My goal would be to work in cosmetics industry. When I was in high school, I did an internship at L’Oreal in Jakarta, Indonesia. This experience made me discover the cosmetics sector, and since then, I have wanted to work in this sector. I studied formulation and marketing.



Having lived part of my life abroad, I speak fluently English and Spanish. These experiences have made me someone very sociable and I have no difficulties adapting to a new team. I think I can be considered as a dynamic and enthusiastic person, always willing to learn. I know how to show perseverance to reach my goals.



Mes compétences :

Marketing

Formulation cosmétique

Gestion de projet

Analyse sensorielle